 
مباشر
عاجل
الناطق باسم القوات المسلحة العراقية: لن نسمح بأي محاولة لقطع الطرق والجسور

الجاسوس النرويجي يلتمس العفو من بوتين

أخبار العالم

الجاسوس النرويجي يلتمس العفو من بوتين
Reuters Maxim Shemetov
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mo55

كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجاسوس النرويجي بيرغ المسجون في روسيا توجه بالتماس العفو من الرئيس فلاديمير بوتين، وأن الجهات المختصة تدرس هذا الطلب وفقا للقانون.

ويقضي النرويجي ،فوردي بيرغ، عقوبة السجن 14 سنة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض عليه سنة 2017 وأدين بالتجسس في روسيا.

واتُهم بيرغ بالتجسس لصالح النرويج وبجمع معلومات عن الغواصات النووية الروسية، واستقطبته المخابرات النرويجية ووافق على التعاون معها مقابل مبلغ مالي.

وقد تم اعتقاله أثناء تلقيه معلومات من مواطن روسي كان يعمل لدى شركة عسكرية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا