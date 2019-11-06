كشف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الجاسوس النرويجي بيرغ المسجون في روسيا توجه بالتماس العفو من الرئيس فلاديمير بوتين، وأن الجهات المختصة تدرس هذا الطلب وفقا للقانون.

ويقضي النرويجي ،فوردي بيرغ، عقوبة السجن 14 سنة، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية الروسية القبض عليه سنة 2017 وأدين بالتجسس في روسيا.

واتُهم بيرغ بالتجسس لصالح النرويج وبجمع معلومات عن الغواصات النووية الروسية، واستقطبته المخابرات النرويجية ووافق على التعاون معها مقابل مبلغ مالي.

وقد تم اعتقاله أثناء تلقيه معلومات من مواطن روسي كان يعمل لدى شركة عسكرية.

المصدر: نوفوستي