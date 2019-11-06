نشر كتاب تحريضي لترامب جونيور

نشر دونالد ترامب جونيور كتابا يهاجم فيه خصوم والده الرئيس دونالد ترامب، مع إقراره بأنه التقط "جرثومة السياسة" وبات يفكر بالترشح للانتخابات في المستقبل.

وفي كتابه الذي يحمل عنوان "مثار.. كيف يزدهر اليسار على الكراهية ويريد إسكاتنا"، يوجه ابن الرئيس الأمريكي سهامه نحو المشتبه بهم المعتادين أمثال هيلاري كلينتون والمحقق الخاص روبرت مولر والإعلام.

وعلى موقع "أمازون" يتم التعريف بالكتاب بأنه ذلك الذي "لا تريد النخب اليسارية لك أن تقرأه".

أما الغلاف الداخلي فيقول: "إذ كنت تحب أمريكا واللحم الأحمر ولا تهتم للياقات السياسية (...) فقد وصلت إلى المكان الصحيح".

ويكرس ترامب جونيور كتابه المؤلف من 300 صفحة في جزء منه لسيرته الذاتية وتجربته كشخص مدمن على الكحول، بينما الجزء الآخر مخصص للجدل المثار حول "البائسين"، وفي ذلك إشارة إلى هيلاري كلينتون التي وصفت أنصار والده بهذه الكلمة خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية.

ويقول ترامب جونيور الذي يدير مع شقيقه اريك من نيويورك الأعمال التجارية لعائلة ترامب إنه "تم تطعيمه" ضد الإشتراكية خلال زياراته للقاء جديه في تشيكوسلوفاكيا السابقة (أمه تشيكية الأصل).

وينتقد ترامب جونيور في كتابه أيضا المرشح الديمقراطي المفضل لليسار لانتخابات الرئاسة 2020 ، بيرني ساندرز، وأيضا المرشح الديمقراطي، جو بايدن، معتبرا أن بايدن سيكون "الأسهل كي يمزقه والده".

ويضع ترامب جونيور لأحد فصول كتابه عنوان "عدوة الشعب!" يتحدث فيه عن الصحافة.

وسرعان ما احتل الكتاب المرتبة الثالثة في قائمة أمازون لأفضل الكتب مبيعا، بعد أن شجع الرئيس ترامب متابعيه على "تويتر" والبالغ عددهم 66.5 مليون على قراءته.

وترامب جونيور معتاد على ملاحقة خصوم والده على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه انتقادات قاسية لهم، لذا كان استخدامه للغة هجومية أمرا متوقعا في الكتاب.

المصدر: أ ف ب