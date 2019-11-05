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نيجيريا.. اندلاع حريق ضخم في سوق بوسط لاغوس (فيديو)

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نيجيريا.. اندلاع حريق ضخم في سوق بوسط لاغوس (فيديو)
Reuters / Temilade Adelaja
حريق مهول في سوق بمدينة لاغوس النيجيرية
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اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في سوق "بالوغون" بوسط مدينة لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

وذكرت وكالات الأنباء ووسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء حاولوا بكل الوسائل السيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق، حيث اجتاحت النيران القسم العلوي منه.

وأضافت أن "السكان المحليين ساعدوا رجال الإطفاء في إخماد الحريق باستخدام وسائل بدائية".

وكإجراء احترازي، قامت السلطات بقطع حركة المرور في الطريق المؤدي إلى السوق التجارية لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التابعة لمصلحة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، علما أن تلك السوق تشتهر ببيع الأقمشة والملابس والأحذية.

ولم تكشف السلطات على الفور عن سبب الحريق أو ما إذا كان هناك ضحايا.

إلى ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور دخان أسود كثيف ونيران من المبنى الذي شب فيه الحريق.

المصدر: RT + وكالات

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