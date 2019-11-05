نيجيريا.. اندلاع حريق ضخم في سوق بوسط لاغوس (فيديو)

اندلع حريق ضخم، اليوم الثلاثاء، في سوق "بالوغون" بوسط مدينة لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا.

وذكرت وكالات الأنباء ووسائل إعلام محلية أن رجال الإطفاء حاولوا بكل الوسائل السيطرة على الحريق الذي اندلع في مبنى من خمسة طوابق، حيث اجتاحت النيران القسم العلوي منه.

وأضافت أن "السكان المحليين ساعدوا رجال الإطفاء في إخماد الحريق باستخدام وسائل بدائية".

وكإجراء احترازي، قامت السلطات بقطع حركة المرور في الطريق المؤدي إلى السوق التجارية لتسهيل وصول سيارات الإطفاء التابعة لمصلحة الحماية المدنية إلى مكان الحريق، علما أن تلك السوق تشتهر ببيع الأقمشة والملابس والأحذية.

ولم تكشف السلطات على الفور عن سبب الحريق أو ما إذا كان هناك ضحايا.

إلى ذلك، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور دخان أسود كثيف ونيران من المبنى الذي شب فيه الحريق.

Man splashes buckets of water on massive fire at the popular Balogun Market of Lagos, Nigeria



pic.twitter.com/rFe1Uy5UUH — Breaking911 (@Breaking911) 5 ноября 2019 г.

Parcels of goods are being thrown out of windows as fire engulfs market buildings in the central business district of Lagos, Nigeria pic.twitter.com/T7zq6KelFm — Bloomberg TicToc (@tictoc) 5 ноября 2019 г.

المصدر: RT + وكالات