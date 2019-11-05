إيران: سنبدأ الأربعاء تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو بنسبة حتى 5%

أعلنت إيران أنها ستبدأ، الأربعاء 6 نوفمبر، تخصيب اليورانيوم في محطة فوردو بنسبة حتى 5%، مشيرة إلى أنها قادرة على القيام بذلك حتى مستوى 20%.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، في تصريح نقلته وكالة "إيسنا"، مساء اليوم الثلاثاء: "سنقوم اعتبارا من يوم غد بتخصيب اليورانيوم في محطة فوردو بنسبة حتى 5%".

وأضاف صالحي أن بلاده خصبت اليورانيوم في محطة فوردو قبل إبرام الاتفاق النووي مع مجموعة "5 + 1" عام 2015 بنسبة حتى 20%.

وأوضح المسؤول الإيراني، حسب الوكالة: "تتوفر لدينا الآن احتياطيات كافية من اليورانيوم المخصب بنسبة حتى 20%، لكننا قادرون إلى إنتاجه من جديد حال تطلبت الضرورة ذلك".

وأشار مع ذلك إلى أن عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في فوردو ستبدأ الأربعاء بحضور ممثلين عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مبينا أن هذه المحطة ستعمل على تخصيب ليس فقط اليورانيوم، وإنما كذلك النظائر المستقرة.

وأعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق من الثلاثاء، أن بلاده ستبدأ منذ يوم الأربعاء بتنفيذ المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها في إطار الاتفاق حول برنامجها النووي، المبرم عام 2015، ردا على انسحاب الولايات المتحدة من هذه الصفقة.

وأوضح روحاني أن الإجراءات الجديدة ستتمثل ببدء ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي في محطة فوردو النووية، مشددا على أن هذه الخطوة قابلة للعودة في حال عاد الطرف المقابل إلى تنفيذ تعهداته بموجب الاتفاق النووي، في إشارة إلى الحكومة الأمريكية.

المصدر: إيسنا + وكالات