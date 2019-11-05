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امرأة تنجو بأعجوبة من حادث سير خطير

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امرأة تنجو بأعجوبة من حادث سير خطير
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نشر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حادث سير غريب في إندونيسيا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميلي" البريطانية، فقد حدثت عملية "الدهس" كما يظهر في الفيديو، عندما كانت امرأة تمارس رياضة الجري على جانب الطريق.

وسجلت كاميرات مراقبة الطريق لحظة ظهور سيارة فقدت سائقتها السيطرة عليها، حيث اصطدمت بالرصيف وطارت في الهواء لترتطم بالسيدة وتطرحها أرضا.

وأفادت معلومات بأن السيدة نجت من الموت بأعجوبة رغم إصابتها بجروح في أنحاء مختلفة من جسمها.

المصدر: ديلي ميل

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