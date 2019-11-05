الشرطة الصينية تعتقل 27 مشتبها بهم بالمقامرة

قال مكتب الأمن العام في مدينة شنيانغ بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين، إن الشرطة اعتقلت 27 مشتبها بهم في تنظيم مقامرة على الإنترنت بلغت قيمتها 88 مليون يوان (12.5 مليون دولار).

وذكر المكتب أن الشرطة عثرت على رجل لقبه "جين" وعمره 41 سنة، أسس موقعا للمقامرة على الإنترنت في مدينتي شنيانغ وداليان الساحلية، في مايو الماضي، شارك فيها عدد كبير من الأشخاص وكمية كبيرة من الأموال.

وأقامت الشرطة فريقا خاصا للتحقيق في النشاطات غير القانونية والتي تدار في تلك المواقع.

وأطلقت الشرطة يوم 18 سبتمبر حملة أمنية وألقت القبض على المشتبه بهم في شنيانغ وداليان، حيث صادرت الشرطة ما مجموعه 108 بطاقات مصرفية.

واعترف جين أنه أسس مع آخرين موقعا للمقامرة ونظموا المقامرين، مضيفا أنهم وظفوا أشخاصا أيضا لتشغيل الموقع في المدينتين المذكورتين.

المصدر: "شينخوا"