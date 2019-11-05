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إثيوبيا.. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع ثلاثي حول "سد النهضة"

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إثيوبيا.. وزير الخارجية يتوجه إلى واشنطن لحضور اجتماع ثلاثي حول
Reuters
سد النهضة
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توجه وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، يوم الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماع ثلاثي مع نظيريه المصري والسوداني حول سد النهضة، تستضيفه واشنطن يوم الأربعاء.

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وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية "إينا" أن الاجتماع يأتي تلبية لدعوة من وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ويحضره البنك الدولي.

وقالت الوكالة الرسمية إن من المتوقع أن يطلع جيدو أندارجاشيو المشاركين والمنظمين للاجتماع على موقف إثيوبيا من السد.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية، نبيات غيتاشيو، في الأسبوع الماضي، بأن الاجتماع الذي دعت إليه واشنطن هو نقاش وليس وساطة.

والجدير بالذكر أن إثيوبيا أوضحت مرارا وتكرارا أن بناء السد لن يجلب أي ضرر كبير على دول المصب.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية

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