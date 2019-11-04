 
مباشر
عاجل
الأردن.. هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي المعتقلان في إسرائيل يعودان قبل نهاية الأسبوع

كشمير.. قتيلان و34 مصابا في هجوم بقنبلة يدوية

أخبار العالم

كشمير.. قتيلان و34 مصابا في هجوم بقنبلة يدوية
Reuters / Danish Ismail
تفجير في كشمير
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mnqb

قتل شخصان وأصيب 34 آخرون، الاثنين، في هجوم بقنبلة يدوية استهدف سوقا في ساريناغار، المدينة الرئيسة في جامو وكشمير، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

وقال حسيب موغال، المسؤول بشرطة المدينة، إن أحد القتلى "بائع متجول من ولاية أوتار براديش، شمالي الهند"، بحسبما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس".

إقرأ المزيد
بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية
بدء سريان قرار التقسيم وإلغاء الحكم الذاتي في كشمير الهندية

وأضاف أن منفذ الهجوم "استهدف الباعة المتجولين، لمنع الناس من العودة لحياتهم الطبيعية".

وأعلنت الشرطة أن المهاجم "هرب وما زال مجهولا للسلطات"، بحسب المصدر ذاته.

وأشار طبيبان بالمستشفى الرئيس في ساريناغار، إلى أن اثنين من المصابين "في حالة حرجة".

من جهتهم، قال مسؤولون في تصريح لوكالة "رويترز" إن من بين الجرحى ثلاثة من رجال الأمن.

وجاء الهجوم بعد أسبوع من إصابة 20 شخصا، إثر تفجير مسلحين قنبلة بمحطة للحافلات في بلدة سوبور، شمال غربي جامو وكشمير.

وفي 5 أغسطس الماضي، أعلنت الهند إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح ولاية "جامو وكشمير" استقلالا ذاتيا منذ أكثر من نصف قرن، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية.

وعليه، فرضت نيودلهي، منذ أكثر من شهر، حظرا للتجول وقيودا على الاتصالات في الإقليم، بحسب رئيس معهد كشمير للعلاقات الدولية، حسين واني.

ويضم الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا