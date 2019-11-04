صالحي يتفقد محطة "نطنز" النووية استعدادا لإعلان المرحلة الرابعة

تفقد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، محطة "نطنز" النووية بمحافظة أصفهان، وذلك قبل يومين من موعد تنفيذ طهران الخطوة الرابعة من تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

هذا وقد أشارت تقارير صحفية، أمس الأحد، إلى أن أهم قرارات طهران المرتقبة في إطار المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها هو ضخ غاز اليورانيوم في 30 جهاز طرد مركزي من الجيل السادس "IR6".

وأكدت إيران في وقت سابق عزمها اتخاذ المرحلة الرابعة من تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تف الأطراف الأوروبية الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

يذكر أن مهلة الشهرين التي منحتها إيران بعد الخطوة الثالثة من التقليص للأطراف الأخرى في الاتفاق النووي لتنفيذ التزاماتها، تنتهي يوم غد الثلاثاء.

المصدر: RT