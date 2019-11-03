مصدر: إيران ستضخ غاز اليورانيوم إلى أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس

أفاد مصدر مطلع في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، بأن سلطات البلاد اتخذت قرارا بضخ غاز اليورانيوم إلى أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس، يوم الأربعاء المقبل.

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ونقلت وكالة "إيسنا" عن المصدر تأكيده أن "ضخ غاز اليورانيوم إلى 30 جهازا للطرد المركزي من الجيل السادس سيكون من بين إجراءات إيران في إطار خطوتها الرابعة لخفض التزاماتها النووية الأربعاء المقبل".

وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تعتبر "رسالة إيرانية صريحة لأوروبا بعدم التراجع عن قرارها".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أعلن قبل أيام عن قيام لجنة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بإعداد الترتيبات اللازمة لتقليص إيران التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، مرجحا تطبيق الخطوة الرابعة من خفض الالتزامات "في ظل عدم تحقيق نتائج ملموسة للجهود الأوروبية في تنفيذ تعهداتها تجاه إيران".

جدير بالذكر أن طهران أكدت مؤخرا عزمها على اتخاذ المرحلة الرابعة لتقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ما لم تف الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق بالتزاماتها.

المصدر: وكالات أنباء إيرانية