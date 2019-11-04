انطلاق مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران

انطلقت اليوم الاثنين مراسم إحياء الذكرى الأربعين لاقتحام السفارة الأمريكية في طهران، وسط تجمع عشرات الإيرانيين أمام مبنى السفارة السابقة.

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ومن المقرر أن يلقي قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي كلمة خلال المراسم.

ويصادف اليوم أيضا مرور عام على فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات الأمريكية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

وتوقفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طهران عن نشاطها بعد أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979 ومنذ ذلك الحين، تم تمثيل حكومة الولايات المتحدة في إيران من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران. ويُترجم الاسم الذي يطلقه العديد من الإيرانيين على المجمع الذي يتألف منه مبنى السفارة إلى "وكر التجسس" و"عش الجواسيس".

وأزمة الرهائن هي أزمة دبلوماسية حدثت بين واشنطن وطهران عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب الإسلاميين مبنى السفارة دعما للثورة الإيرانية وأحتجزوا 52 أمريكيا من موظفي السفارة كرهائن لمدة 444.

المصدر: RT