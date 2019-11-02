لوحات جدارية على جدران السفارة الأمريكية السابقة بطهران (صور)

أقيمت اليوم السبت مراسم إزاحة الستار عن لوحات جدارية على جدران مبنى السفارة الأمريكية السابقة بطهران، وذلك بعد أربعين عاما من اقتحامها من قبل الطلاب الإيرانيين بعيد الثورة.

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وحضر قائد الحرس الثوري، حسين سلامي، مراسم إزاحة الستار.

والجداريات الجديدة تمثل ثلاثة مواضيع: أفول أمريكا والغرب، الجرائم الأمريكية في العالم، الجرائم الأمريكية في إيران.

وتوقفت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في طهران عن نشاطها بعد أزمة الرهائن الأمريكيين عام 1979 ومنذ ذلك الحين، تم تمثيل حكومة الولايات المتحدة في إيران من خلال قسم رعاية المصالح الأمريكية في السفارة السويسرية بطهران. ويُترجم الاسم الذي يطلقه العديد من الإيرانيين على المجمع الذي يتألف منه مبنى السفارة إلى "وكر التجسس" و"عش الجواسيس".

وأزمة الرهائن هي أزمة دبلوماسية حدثت بين واشنطن وطهران عندما اقتحمت مجموعة من الطلاب الإسلاميين مبنى السفارة دعما للثورة الإيرانية وأحتجزوا 52 أمريكيا من موظفي السفارة كرهائن لمدة 444.

المصدر: RT