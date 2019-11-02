الحرس الثوري الإيراني: لن نعتمد على الصواريخ فقط في أي حرب

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، إن إيران تعزز ساحة قدرتها بحيث تقضي على أي نقطة يستهدفها العدو منها، لافتا إلى جاهزية قواته لأي حرب، غير معتمدة على الصواريخ فقط.

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وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني خلال مراسم إزالة الستار عن جداريات جديدة على جدران السفارة الأمريكية السابقة في طهران: "نمتلك القدرات التقنية لمواجهة أي عدو، ولدينا الإرادة لاستخدامها، وقادرون على تحمل أي نزاع".

وتابع سلامي، قواتنا المسلحة جاهزة، ولن نعتمد على الصواريخ فقط في أي حرب، رغم أننا ندخر كميات كافية منها، وأكثر من اللازم.

وأكد سلامي أن بلاده لا تقبل التهديد أو الاستسلام والرضوخ، وأن أمريكا لم تعد القوة الأولى في العالم.

المصدر: RT