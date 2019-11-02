مقتل 7 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة شرقي أفغانستان

لقي 7 أشخاص مصرعم جراء انفجار عبوة ناسفة في ولاية باكتيكا بشرق أفغانستان، حسبما أورد مسؤول أمني، اليوم السبت.

وفي حديث لقناة "آريانا نيوز"، أفاد المتحدث باسم الشرطة المحلية، شاه مخمد أريان، بأن الانفجار نجم عن اصطدام سيارة بلغم مزروع على الطريق في قرية سلطان بمديرية سروضة، مشيرا إلى أن القتلى هم أفراد عائلة واحدة.

وحمل المسؤول الأمني حركة "طالبان" المسؤولية عن زرع اللغم، فيما لم تصدر الحركة أي تعليق بعد على الحادث.

المصدر: آريانا نيوز