وسائل إعلام: الناتو رفض عقد لقاء بين أمينه العام والبحارة الأوكرانيين المطلق سراحهم من قبل روسيا

أفادت صحيفة أوكرانية بأن حلف شمال الأطلسي امتنع عن عقد لقاء بين أمينه العام والبحارة الأوكرانيين المفرج عنهم من قبل روسيا، أثناء زيارة وفد عن مجلس الناتو إلى أوكرانيا.

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وأوردت صحيفة "زيركالو نيديلي" الأسبوعية، عبر موقها الإلكتروني، اليوم السبت، أن الجانب الأوكراني اقترح ترتيب لقاء في مدينة أوديسا بين الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، مع البحارة الأوكرانيين المطلق سراحهم من روسيا، لكن الحلف رفض هذا الاقتراح.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لها أن فرنسا كانت الدولة الأكثر اعتراضا على فكرة السلطات الأوكرانية، لعدم رغبة باريس في إزعاج روسيا بلقاء من شأنه "أن يقوض عملية السلام وينعكس سلبا على ترتيب المحادثات بصيغة النورماندي (روسيا، أوكرانيا، فرنسا، ألمانيا)" حول إنهاء النزاع في جنوب شرق أوكرانيا.

وفي نوفمبر 2018، انتهكت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية، الحدود الروسية في البحر الأسود أثناء محاولتها دخول مياه بحر آزوف عبر مضيق كيرتش. واحتجزت السفن الثلاث وأفراد طواقمها (24 شخصا)، وفتحت السلطات الروسية ملفا قضائيا في حقهم.

يذكر أنه في سبتمبر الماضي، جرى الإفراج عن البحارة الأوكرانيين ضمن صفقة تبادل للمحتجزين بين موسكو وكييف، وعادوا إلى وطنهم، ومنحتهم السلطات الأوكرانية مساكن في مدينة أوديسا.

المصدر: إنترفاكس