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بريطانيا عن وعد بلفور: نفتخر بدورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود

أخبار العالم

بريطانيا عن وعد بلفور: نفتخر بدورنا في مساعدة إسرائيل على الوجود
Reuters
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أكدت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، كارين بيرس، رضا المملكة المتحدة على وعد بلفور الذي أبدت فيه حكومة لندن عام 1917 سعيها لقيام دولة قومية يهودية في الأراضي الفلسطينية.

وجاء ذلك أثناء مؤتمر صحفي عقدته بيرس أمس الجمعة في مقر الأمم المتحدة، بمناسبة تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر المقبل، ردا على سؤال عما إذا كان يجب على الحكومة البريطانية الاعتذار أمام الفلسطينيين عن وعد بلفور الذي مهد الطريق لاحتلال أراضيهم.

وقالت الدبلوماسية: "كانت الحكومة البريطانية قد أكدت بوضوح في الذكرى الـ100 لتصريح بلفور أننا نفتخر بالدور الذي لعبناه لمساعدة إسرائيل في الوجود".

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في الوقت نفسه، أقرت بيرس بأن وعد بلفور لم يطبق بالكامل ولا تزال هناك حاجة إلى تطبيق جزء كبير منه يتعلق بالقضية الفلسطينية، معربة عن دعم لندن لحل الدولتين والتعايش السلمي بين الإسرائيليين والفلسطينيين بسلام وأمن وازدهار ومساواة.

كما أكدت بيرس، ردا على سؤال عن مبادرة طرحت في مجلس الأمن لزيارة الأراضي الفلسطينية المحتملة، أنها شخصيا مهتمة بذلك وسبق أن زارت المنطقة غير مرة، مشددة  على أن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى الأراضي الفلسطينية تتطلب تحضيرات دقيقة ومفصلة ويجب أن تشمل أيضا إسرائيل.

المصدر: RT

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