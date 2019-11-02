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طهران: واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة وغوغائية على طهران

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طهران: واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة وغوغائية على طهران
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي
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اعتبر عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، العقوبات الأمريكية "المكررة" على كيانات إيرانية هي دليل على ضعف واشنطن وعجزها في الدبلوماسية، ولن تحقق أهدافها.

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وأضاف موسوي في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن السلك الدبلوماسي الأمريكي بات عاجزا عن إيجاد حلول دبلوماسية منطقية، وغدا لا يتوسل سوى بالقوة والإرهاب الاقتصادي.

وأكد موسوي على أن واشنطن لن تحقق أهدافها عبر فرض عقوبات مكررة و"غوغائية" على طهران.

ولفت المتحدث إلى أنه يتوجب على الولايات المتحدة العودة إلى الاتفاق النووي بدلا من "فرض عقوبات مكررة والمزيد من الغرق في أوهام صنعتها بنفسها".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت يوم الجمعة فرض عقوبات جديدة على كيانات إيرانية (قطاع البناء)، ضمن العقوبات الاقتصادية التي تتخذها واشنطن ضد طهران.

المصدر: RT

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