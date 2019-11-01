إسرائيل تنفذ تمرينا عسكريا دوليا بمشاركة مقاتلات "F-35"

تشهد قاعدة عوفدا الجوية في جنوب إسرائيل تمرين "العلم الأزرق" في الفترة الممتدة بين 3 و14 نوفمبر الجاري، وهو أول تمرين دولي من الجيل الخامس تشارك فيه مقاتلات "F-35" في إسرائيل.

ويشارك في التمرين أكثر من 100 طاقم جوي وأفراد الطواقم التقنية والإدارية من جميع أسلحة الجو المشاركة، حيث تشارك فيه كل من ألمانيا وإيطاليا واليونان والولايات المتحدة.

وفي إطار التمرين ستُنفذ عشرات الطلعات الجوية، سيتدرب من خلالها سلاح الجو الإسرائيلي، مع باقي أسلحة الجو المشاركة، على سيناريوهات قتالية جو-جو وأرض-جو، بالإضافة إلى مواجهة صواريخ أرض-جو متطورة.

وسيوفر هذا الانتشار الجوي فرصة لتنفيذ طلعات تكتيكية مشتركة في مواجهة تهديدات متنوعة من خلال دمج تكنولوجيا متطورة.

RT

RT

RT

المصدر: RT