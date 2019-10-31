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الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا ردا على قرار برلمانها حول عملية أنقرة العسكرية في سوريا

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الخارجية التركية تستدعي سفير فرنسا ردا على قرار برلمانها حول عملية أنقرة العسكرية في سوريا
aa.com.tr
الخارجية التركية
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استدعت الخارجية التركية، اليوم الخميس، سفير فرنسا لدى أنقرة، شارل فري، على خلفية تبني البرلماني الفرنسي مشروع قرار يدين عملية "نبع السلام" التي تنفذها تركيا في سوريا.

وتبنى كل من مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية التابعين للبرلمان الفرنسي، في وقت سابق، مشروع قرار يدين عملية "نبع السلام" التي أطلقتها تركيا في شمال شرق سوريا، يوم 9 أكتوبر، ضد مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية، المعتبرة إرهابية من قبل أنقرة.

وطالبت الوثيقة بالوقف الفوري للمعارك في الشمال السوري، كما جددت "دعم فرنسا المطلق لقوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" عمودها الفقري، كما اعتبر مشروع القانون أن "عملية نبع السلام قد تؤدي إلى إعادة ظهور تنظيم داعش".

وهاجت تركيا بشدة هذا الإجراء، واتهمت وزارة خارجيتها فرنسا بمحاولة "إقامة دولة إرهابية في سوريا"، معتبرة أنها "اتخذت هذا القرار نتيجة خيبة أمل أصيبت بها جراء عملية نبع السلام".

المصدر: الأناضول + وكالات

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