تركيا: سيتم تشغيل "إس-400" بطاقة كاملة حتى ربيع 2020

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن العمل على تشغيل منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-400"، التي اشترتها تركيا من روسيا، ستجري حتى ربيع 2020.

وقال أكار، في تصريح أدلى به اليوم الخميس خلال تفقده رفقة وفد عسكري وحدات من الجيش التركي قرب الحدود السورية: "الإجراءات الخاصة بتشغيل منظومات إس-400 بطاقة كاملة ستتواصل حتى ربيع 2020".

وأشار أكار مع ذلك إلى أن تركيا شريك في تصنيع المقاتلات الأمريكية من طراز "F-35"، ودفعت مستحقاتها في هذا المشروع وقامت بواجباتها على أكمل وجه.

وأردف قائلا: "كما صرح مسؤول أمريكي بالأمس، فإن تركيا تصنع نحو ألف قطعة لمقاتلات F-35، ونطالب شركاءنا الآخرين بأداء واجباتهم ومسؤولياتهم حيال هذه الشراكة".

كما ذكر أكار أن أنقرة تواصل إجراء مفاوضات مع واشنطن حول احتمال تزويد تركيا بمنظومات "باتريوت" للدفاع الجوي الأمريكي، والتي رفضت بيعها إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

وبدأت الولايات المتحدة، يوم 17 يوليو الماضي، وردا على إصرار تركيا على تطبيق صفقة شراء منظومات "إس-400" بموجب عقد أبرم عام 2017، تعليق مشاركة الأخيرة في برنامج المقاتلات "F-35"، معتبرة أن موقف أنقرة سيضر التعاون بين البلدين، فيما هددت بفرض عقوبات على الجانب التركي.

وأكدت إدارة ترامب أنها لا تزال تدرس إمكانية فرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها "إس-400"، لكنها ستكون جاهزة لمراجعة إجراءاتها في حال إبعاد الحكومة التركية المنظومات الروسية من أراضي البلاد، مشيرة إلى أن مجرد عدم تشغيل هذا السلاح ليس خطوة كافية.

إلا أن روسيا وتركيا واصلتا التعاون في هذا المجال وأعلنتا، يوم 15 سبتمبر، عن اكتمال عملية تصدير الدفعة الثانية من منظومات الصواريخ الروسية للدفاع الجوي من طراز "إس-400" إلى الجانب التركي.

المصدر: الأناضول + وكالات