سيئول: بيونغ يانغ أطلقت صاروخين لم يتم تحديد نوعهما

رصدت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، إطلاق جارتها الشمالية صاروخين باتجاه بحر اليابان، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد نوعهما حتى الآن.

إقرأ المزيد

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان: "تم إطلاق الصاروخين من إقليم بيونغان-نامدو ... الوزارة تراقب احتمال إطلاق جديد للصواريخ"​​​.

هذا وأعلنت الدفاع الكورية الجنوبية، في وقت سابق من اليوم، إبقاء قواتها في حالة تأهب على خلفية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ لم يتم تحديد نوعه في اتجاه بحر اليابان، و"أن القوات المسلحة تحافظ على الاستعداد القتالي تحسبا لإطلاق صواريخ أخرى، وتتابع تطورات الموقف".

من جهتها أصدرت وزارة الدفاع اليابانية بيانا جاء فيه: "أطلقت كوريا الشمالية صاروخا من المحتمل أن يكون صاروخا باليستيا​​​ ... نحن نعتقد أن هذا الصاروخ لم يصل إلى أراضي بلدنا، وسيسقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد".

وأعلنت كوريا الشمالية في الـ3 من أكتوبر الجاري أنها نجحت في اختبار صاروخ باليستي جديد، في سياق تعزيز دفاعاتها ومواجهة أي تهديدات قد تقع.

المصدر: سبوتنيك



