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البنتاغون يعرض صورا وفيديو لعملية قتل البغدادي في سوريا

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البنتاغون يعرض صورا وفيديو لعملية قتل البغدادي في سوريا
AP
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عرضت وزارة الدفاع الأمريكية صورا ولقطات فيديو للعملية التي نفذتها قواتها في ريف محافظة إدلب السورية وأسفرت عن مقتل زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي.

وأكد البنتاغون، على لسان قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، أن تحليل الحمض النووي أثبت "بدقة مطلقة" أن الشخص الذي تم قتله في العملية هو البغدادي.

وعلق ماكينزي على الفيديو القصير الذي عرضه قائلا: "نشهد هنا موقعا حيث كان يختبئ البغدادي.. ووقع هذا المبنى المنعزل في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا".

البنتاغون يعرض صورا وفيديو لعملية قتل البغدادي في سوريا
AP

وقال ماكينزي: "أظهر التحليل السريع وجود تطابق مباشر بين عينات الحمض النووي (المأخوذة من بقايا جثة البغدادي وتلك المتوفرة لدى الولايات المتحدة)، مشيرا إلى أن احتمال أن هذه الرفات ليست للبغدادي نسبته تقريبا 1 مقابل 104 سبتيليون (واحد عن يمينه 24 صفرا)، حسب تعبيره.

يتبع..

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