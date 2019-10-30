كشف قائد القوة البرية للجيش الايراني، العميد كيومرث حيدري، عن تصنيع طراز جديد من الطائرة المسيرة "فرباد" التي تطلق يدويا وتسليمها إلى الوحدات العملانية للجيش.

وقال حيدري في تصريح له اليوم الأربعاء، إن هذا النموذج من الطائرات المسيرة دخل مرحلة الاستخدام العملاني بعد اجتيازه كافة مراحل الاختبارات بنجاح.

وأشار الى أن هذه الطائرة المسيرة "فرباد" تستخدم في مجال تنفيذ عمليات الرصد والاستطلاع ومراقبة الحدود وكافة العمليات ذات الصلة الأخرى، مضيفا أنها تستخدم خاصة لتجهيز الوحدات الهجومية المتحركة ووحدات التدخل السريع والوحدات الاستخباراتية.

وتابع أن هذه الطائرة المسيرة مزودة بنظام الطيار الآلي ومحطة أرضية محمولة وتتمتع بالميزات اللازمة في مجال الحرب الإلكترونية، وتصویر الأهداف المحددة.

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المصدر: وكالة أنباء فارس