يجتمع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايته، في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية بتل أبيب يوم غد الأحد، مع بيني غانتس، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها غانتس ونتنياهو في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة، في حين اقتصرت الاجتماعات السابقة على طاقمي المفاوضات بين القائمتين.

ويلفت النظر، أن اللقاء في مقر وزارة الأمن الإسرائيلية، يأتي على ضوء تحذير رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، من "تهديدات جدية" و"حرب وشيكة".

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وقبل أسبوعين، عقد كوخافي جلسة إحاطة، مع غانتس، بوصفه رئيسا للمعارضة سابقا، تركزت على التطورات الأمنية "الطارئة".

ومن المقرر أن يلتقي غانتس، كذلك، يوم الاثنين المقبل، برئيس قائمة "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، الذي سيطالب بسن 6 قوانين تتعلق بقضايا الدين والدولة، منها: قانون التجنيد، وقانون لتعليم المواضيع الأساسية لطلاب المدارس الحريدية، وإتاحة المواصلات العامة أيام السبت، بحسب القناة 12.

المصدر: arab48