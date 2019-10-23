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الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو

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الرئيس الإسرائيلي يكلف غانتس رسميا بتشكيل الحكومة بعد فشل نتنياهو
Reuters
زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي بيني غانتس
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كلف الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، اليوم الأربعاء، زعيم حزب "أزرق أبيض"، بيني غانتس، رسميا بتشكيل الحكومة، بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في المهمة.

وفي وقت سابق اليوم، أعرب بيني غانتس، عن تفاؤله بتشكيل الحكومة، وذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عجزه عن تشكيلها.

وفي 21 أكتوبر، قال الرئيس الإسرائيلي إنه سيكلف زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية بعد فشل بنيامين نتنياهو بالمهمة.

وسيمنح غانتس مهلة 28 يوما بموجب القانون الإسرائيلي، ليقوم بمشاورات مرتقبة مع الكتل والأحزاب السياسية في "الكنيست".

المصدر: وكالات

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