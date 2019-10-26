تداول نشطاء سوريون من باب الفكاهة و"سخرية القدر" مرور دورية أمريكية عند ميدان صغير بمدينة الحسكة وعليها شاخصة تدل على فرع الأمن السياسي في المحافظة.

وأرسلت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، أول قافلة تعزيزات عسكرية إلى آبار النفط التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" شرقي سوريا.

ودخل رتل من القوات الأمريكية من العراق إلى الأراضي السورية، وتم تداول فيديو للرتل أثناء دخوله من العراق إلى مناطق دير الزور شرقي سوريا.

الصورة والفيديو شهدا تداولا واسعا على مواقع التواصل، مذيلين بتعليقات ساخرة وأخرى باكية على الوضع الذي آل إليه حال البلد من استباحة للحدود السورية من قبل كل راغب.

يذكر أن الدولة السورية احتفظت بجيب عسكري صغير طيلة الأحداث التي عصفت بالبلاد، وكانت محاطة بقوات كردية وهي عمليا كل ما تبقى للسلطة من وجود في منطقة الجزيرة الشرقية.