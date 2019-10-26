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الادعاء البريطاني يوجه تهما لسائق "شاحنة الجثث"

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الادعاء البريطاني يوجه تهما لسائق
Reuters Dylan Martinez
(صورة أرشيفية)
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وجه ممثلو الادعاء البريطاني تهما بينها القتل والتآمر للاتجار بالبشر، لسائق الشاحنة التي عثر بداخلها على 39 جثة يوم الأربعاء، وفقا لبيان صدر السبت عن إدارة شرطة مقاطعة إسيكس.

وذكر البيان، أن سائق الشاحنة مو روبنسون البالغ من العمر 25 عاما، والمقيم في إيرلندا الشمالية، متهم بإجراءات أدت إلى مقتل 39 شخصا.

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وقال البيان: "سيمثل أمام محكمة الصلح في تشيلمسفورد يوم الاثنين 28 أكتوبر، بتهمة التسبب في مقتل 39 شخصا، والتآمر لنقل أشخاص بصورة غير قانونية عبر الحدود، والمساعدة على الهجرة غير الشرعية، وغسل الأموال".

وحتى اللحظة، تم احتجاز أربعة من المشتبه بهم في بريطانيا، وآخر في إيرلندا على ذمة القضية، بشبهة ارتكاب أفعال أدت إلى مقتل 39 شخصا، وتورطهم في الاتجار بالبشر.

المصدر: تاس

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