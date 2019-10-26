روحاني وبن صالح يؤكدان أهمية تطوير التعاون بين إيران والجزائر

أشاد الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الجزائري عبد القادر بن صالح بمستوى التعاون بين الدولتين، مشددين على أهمية تطوير العلاقات بينهما.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أشار روحاني، أثناء اجتماع مع الرئيس الجزائري المؤقت عقد أمس الجمعة على هامش قمة حركة عدم الانحياز في باكو، إلى ضرورة العمل على تعزيز حجم التبادل التجاري بين الدولتين عبر تبني آليات جديدة وتدابير خاصة، لافتا إلى أن تشكيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين إيران والجزائر من شأنه أن يسهم في تعزيز هذا التعاون.

وتابعت الوكالة أن الرئيس الجزائري وصف بدوره العلاقات مع إيران بأنها "تاريخية متجذرة"، مؤكدا ضرورة تذليل جميع العقبات التي تعرقل مسيرة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعرب بن صالح عن ارتياحه إزاء تطابق وجهات النظر بين الجزائر وإيران في معظم المجالات، مضيفا أنه يتعين في هذا الإطار العمل على رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتماشى مع القدرات والطاقات المتاحة لدى الدولتين.

المصدر: فارس