محامي ترامب يفضح بالصدفة حاجته إلى 200 ألف دولار من البحرين

فضح رودولف جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي تعاملات مالية مع البحرين عندما ترك بالخطأ رسالتين صوتيتين عن حاجته لمئات الآلاف من الدولارات من البحرين على هانف قناة تلفزيونية.

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وقالت قناة "إن بي سي" يوم الجمعة: يبدو أن جولياني ارتكبت خطأ في 16 أكتوبر عندما ترك رسالتين صوتيتين على جهاز الرد على المكالمات الهاتفية لمراسلها معتقدا أنه يتركهما لمساعده، يقول فيهما: "أريد غدا أن تعمل على موضوع البحرين، وأن تقوم بالاتصال بهم، المشكلة هي أننا نحتاج إلى المال".

واستنادا إلى تصريحات المحامي، فقد أراد من مساعده أن يقوم بالاتصال بشخص يدعى روبرت كان في تركيا في تلك اللحظة.

وعاد جولياني وأوضح لقناة "سي إن إن" قائلا: "نحن بحاجة إلى بضع مئات الآلاف من الدولارات"، وأضاف أن الرسائل الصوتية تتعلق بـ "مشكلة غير قانونية لا تؤثر على الأمن".

وأكد المحامي أن هذه القضية لا علاقة لها بالمحادثة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وطلبه منه التحقيق في أعمال نائب الرئيس السابق جوزيف بايدن وابنه هنتر في أوكرانيا.

وأصبح جولياني محور اهتمام وسائل الإعلام بعد اندلاع فضيحة كبرى في واشنطن بسبب مزاعم ضابط مخابرات أمريكي لم يكشف عن اسمه بأن ترامب مارس ضغوطا على رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي خلال محادثة هاتفية لتشجيع كييف على تقديم يد المساعدة في إعادة انتخاب الرئيس الحالي لولاية ثانية في عام 2020 العام.

واشترط الرئيس الأمريكي، بمساعدة جولياني، أن يسعى نظيره الأوكراني إلى التحقيق في تصرفات نجل بايدن مقابل تقديمه المساعدة المالية والعسكرية المقررة لكييف.

ويعتبر بايدن الآن أحد أبرز المنافسين المحتملين لترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في نوفمبر 2020.

المصدر: "تاس"