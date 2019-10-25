نواب في "الشيوخ الأمريكي" يطالبون بومبيو بالتحقيق في استخدام الفوسفور الأبيض بشمال سوريا

طالبت عدد من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير الخارجية مايك بومبيو بالتحقيق في تقارير تفيد باستخدام محتمل للفوسفور الأبيض من القوات التركية بشمال سوريا.







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وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن السيناتورات كريس فان هولن (ديمقراطي) وماتريك ليهي (ديمقراطي) وريتشارد بلومينتال (ديمقراطي) ومارشا ملاكبرن (جمهوري) وجهوا رسالة بخصوص الموضوع إلى بومبيو طالبوه فيها بالرد قبل حلول الأول من نوفمبر المقبل.

وتتضمن الرسالة المطالبة بتحديد كيف وقعت الذخائر المحشوة بالفوسفور الأبيض التي تصنف بالأسلحة المحظورة دوليا، في أيدي العسكريين الأتراك المشاركين في الهجوم التركي ضد الفصائل الكردية "نبع السلام" بشمال شرق سوريا، وهل جاء استخدامها المفترض في انتهاك للقانون الدولي، وإذا حصل الأمر فعليه حقا تقديم توضيح حول كيفية تصرف الإدارة إزاء المسألة.

كما يود السيناتورات معرفة ما إذا اتخذت القوات التركية قرار استخدام الفوسفور الأبيض من تلقاء نفسها أو تنفيذا لأوامر من السلطات التركية.

وطالب المشرعون وزير الخارجية بإحاطتهم بشأن وحدات الجيش التركي المتورطة في استخدام تلك الذخائر، معربين عن رغبتهم في محاسبة المذنبين. وأبدوا اهتمامهم بإمكانية تعليق المساعدات العسكرية للقوات الضالعة في ذلك.

المصدر: تاس