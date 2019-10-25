روحاني: مقاومة الشعبين الإيراني والفنزويلي أجهضت مؤامرات واشنطن

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "مقاومة الشعبين الإيراني والفنزويلي أجهضت مؤامرات الولايات المتحدة ضدهما".

وأشاد روحاني، خلال لقائه نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، في باكو على هامش القمة الـ 18 لدول حركة عدم الانحياز، بمقاومة الشعبين، اللذين "لقنا أمريكا درسا كبيرا عبر مقاومتهما" .

وأشار إلى أن طهران مستعدة لتعزيز علاقاتها، مع كاراكاس في جميع المجالات.

وأكد روحاني أن "الأمريكيين، لم يتمكنوا من النجاح في تحقيق أي خطة في منطقتنا، بدءا من العراق وسوريا، وانتهاء بفلسطين وأفغانستان واليمن".

وأضاف، أن "غالبية المؤشرات الاقتصادية في إيران كانت إيجابية، خلال الأشهر الماضية، وهذا يدل على أن مخططات الاستكبار وأمريكا وضغوطهم الاقتصادية كانت فاشلة".

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وقال روحاني، إن إيران وفنزويلا تدعمان وستدعمان بعضهما البعض في جميع المحافل الدولية والسياسية.

وأضاف: "نحن إلى جانب تعزيز التعاون المالي والمصرفي، ومستعدون لوضع خبراتنا في المجالات التقنية والبنى التحتية والتقنيات الحديثة والزراعية، في خدمة فنزويلا".

المصدر: وكالة تسنيم