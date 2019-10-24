قال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن الوزير سامح شكري، سيترأس وفد بلاده إلى القمة الـ18لزعماء دول حركة عدم الانحياز، في العاصمة الأذرية، باكو.

وستعقد القمة يومي 25 و26 أكتوبر، في باكو، تحت شعار "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".

وذكر المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن شكري سيلقي بيانا أمام القمة، نيابة عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتطرق فيه إلى الأوضاع الإقليمية، بالإضافة إلى الرؤية المصرية لمواجهة أبرز التحديات على الساحة الدولية، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب ومخاطره. وسيعقد الوزير المصري، مقابلات ثنائية مع نظرائه، على هامش مشاركته في القمة.

وتعقد القمة الثامنة عشرة لحركة عدم الانحياز، في باكو لتولي أذربيجان رئاسة الحركة خلال الفترة المقبلة، بعد انتهاء فترة رئاسة فنزويلا.

المصدر: موقع الخارجية المصرية