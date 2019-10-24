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ماكرون: هناك فرق بين ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وارتدائه داخل المرافق العامة

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ماكرون: هناك فرق بين ارتداء الحجاب في الأماكن العامة وارتدائه داخل المرافق العامة
Reuters zuz
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تصريحات وزير التربية، جان ميشيل بلانكر، وزعيمة حزب "التجمع الوطني"، مارين لوبان، اللذين طالبا بمنع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

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وقال ماكرون في مقابلة مع قناة "ريونيون" إن "ارتداء الحجاب في الأماكن العامة ليس شأني، بينما ارتداؤه داخل المرافق العامة، وفي المدرسة أين تجري تربية أبنائنا، فعند ذلك يصبح ارتداؤه شأني".

وأضاف "داخل المرافق العامة، ثمة واجب يقتضي الحياد، وعندما نربي أبناءنا فنحن نطلب بألا تكون هناك رموز دينية ملفتة للأنظار (...) أما ما يحدث في الأماكن العامة، فذلك ليس شأن الدولة أو رئيس الجمهورية".

المصدر: "لوفيغارو"

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