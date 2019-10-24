"القائمة العربية" ترفض الانضمام إلى حكومة غانتس

أعلنت القائمة العربية المشتركة رفضها الانضمام إلى حكومة بيني غانتس، معتبرة أن حكومة كهذه لا تشكل تغييرا في السياسية الإسرائيلية المتبعة على مدى السنوات الماضية.

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وكشف النائب أسامة السعدي أن غانتس زعيم حزب "أرزق أبيض"، اتصل أمس برؤساء القائمة العربية المشتركة باستثناء "التجمع الوطني الديمقراطي"، لافتا إلى أنه "في حال كانت هذه الخطوة مقصودة، فإنها ستؤثر على قرارات القائمة، التي ترفض إقصاء أي من مكوناتها".

وأضاف السعدي: "غانتس أجرى اتصالات أولية، دعا خلالها إلى عقد اجتماعات" للبحث، مشيرا إلى أن "غانتس يريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مع الليكود".

وتابع: "القائمة العربية ستذهب إلى طاولة المفاوضات وستناقش مطالبها قبل أن تقرر موقفها النهائي"، موضحا أنه في حال اتجه غانتس إلى حكومة وحدة وطنية "سنكون في صفوف المعارضة، أما إذا تم تحقيق مطالبنا ومنها إلغاء قانون القومية وغيره، سنكون شركاء لحكومة غانتس من الخارج".

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، قد كلف أمس غانتس بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، بعد فشل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

المصدر: "مكان"+ "معا"