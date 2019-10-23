الاتحاد الأوروبي يوافق على تأجيل "بريكست"

وافقت دول الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ، اليوم الأربعاء، على تأجيل موعد خروج بريطانيا من التكتل إلى ما بعد نهاية الشهر الحالي، لكن من دون تحديد المدة.

وقال مسؤول في ختام اجتماع سفراء الدول الـ27 في بروكسل: "لم يكن القصد من الاجتماع اتخاذ أي قرارات رسمية ولم يحدث ذلك".

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وأضاف: "وافق الجميع على الحاجة إلى التمديد تجنبا لبريكست من دون اتفاق، وما زالت فترة التمديد قيد النقاش".

وصرح المسؤول قائلا: "في هذه الأثناء، سيواصل الرئيس توسك مشاوراته".

ويعتزم ممثلو الاتحاد عقد اجتماع ثان الجمعة.

هذا، وإذا لم توافق دول الاتحاد، فستتم الدعوة لعقد قمة للاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، إلا أن المصدر قال إن أعضاء الاتحاد يفضلون بشدة اتخاذ قرار مكتوب هذا الأسبوع.

وأوصى رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، زعماء الاتحاد بالموافقة على إرجاء خروج بريطانيا من موعده المقرر في 31 أكتوبر حتى 31 يناير من العام المقبل، إلا أن بعض العواصم الأوروبية وخصوصا باريس، تفضل تمديدا أقصر لمساعدة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، على طرح اتفاق الخروج في مجلس العموم البريطاني.

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ووافق مجلس العموم البريطاني الثلاثاء بـ 329 صوتا مقابل 299، على اتفاق الانفصال الجديد الذي أبرمه جونسون مع قادة الاتحاد الأوروبي، لكنه طالب ببعض الوقت لدراسته.

وأرسل جونسون طلبا للحصول على تأجيل لمدة 3 أشهر فقط لأنه كان مضطرا للقيام بذلك بموجب قانون أقره النواب، لكنه لا يزال مصرا على أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر.

وهدد رئيس الوزراء البريطاني بسحب الاتفاق من البرلمان والمطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة إذا رفض النواب تحديد جدول زمني في وقت سريع لاقرار النص، وقال أمام مجلس العموم: "إذا رفض البرلمان السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقرر تأجيل كل شيء إلى يناير أو حتى الى وقت لاحق.. فسيتعين سحب النص والذهاب إلى انتخابات مبكرة".

المصدر: أ ف ب