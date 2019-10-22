توسك: سأوصي دول الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تأجيل "بريكست"

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أنه سيوصي قادة دولة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على منح بريطانيا تأجيلا جديدا لموعد انسحابها من الاتحاد.

وقال توسك، اليوم الثلاثاء: "بعد قرار رئيس الوزراء (البريطاني) بوريس جونسون تعليق المصادقة على الاتفاق حول خروج بريطانيا، ومن أجل تفادي بريكست بدون صفقة، سأوصي الدول الـ 27 في الاتحاد الأوروبي بالموافقة على طلب المملكة المتحدة بالتأجيل".

إقرأ المزيد

ويأتي ذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني النظر في مشروع القانون حول "بريكست" ضمن الجدول المقترح من قبل الحكومة، والذي يتيح للبرلمان 3 أيام فقط للتصويت على مشروع القانون.

وأعلن بوريس جونسون عن تعليق النظر في مشروع القانون، حتى يقرر الاتحاد الأوروبي ما إذا سيمنح بريطانيا تأجيلا آخر لموعد "بريكست".

وكانت بريطانيا قد وجهت طلبا إلى الاتحاد الأوروبي بتأجيل موعد "بريكست" حتى 31 يناير المقبل، في حال الفشل في إتمام الانسحاب بحلول 31 أكتوبر الجاري.

المصدر: وكالات