أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن تعليق النظر في مشروع القانون حول "بريكست" بعد أن رفض البرلمان جدولا للنظر في مشروع القانون بشكل سريع.

وصوت مجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، ضد جدول النظر في مشروع القانون الذي عرضته الحكومة على النواب، حيث رفض 322 نائبا الجدول مقابل تأييد 308.

ويقضي الجدول الذي عرضته الحكومة على البرلمان بالنظر في مشروع القانون حول "بريكست" بشكل سريع والتصويت عليه خلال 3 أيام.

ويضع رفض البرلمان للجدول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الموعد المقرر، 31 أكتوبر، موضع الشك.

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وأعلن جونسون أمام البرلمان أنه سيعلق النظر في مشروع القانون حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليتخذ الاتحاد قرارا بشأن منح تأجيل آخر لموعد "بريكست" للمملكة المتحدة.

وقال جونسون: "على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ الآن قراره بشأن كيف سيرد على طلب البرلمان للتأجيل"، مضيفا: "سأتحدث مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول نواياها. وسنعلق مشروع القانون هذا حتى يتخذوا (الأوروبيون) قرارهم".

وجدد جونسون التأكيد على موقفه حول أن بريطانيا يجب أن تنسحب من الاتحاد الأوروبي مع الاتفاق يوم 31 أكتوبر الجاري.

بالإضافة إلى ذلك، صوت البرلمان البريطاني اليوم بالقراءة الثانية على مشروع القانون حول "بريكست". ووافق البرلمان على الصفقة التي توصل إليها جونسون مع بروكسل بشأن شروط انسحاب المملكة من الاتحاد بـ 329 صوتا مقابل 229 صوتا ضد الاتفاق.

وتزيد نتائج التصويت في البرلمان، اليوم الثلاثاء، من الغموض الذي يكتنف مصير "بريكست". وكان جونوسون قد حذر البرلمانيين من رفض الجدول المقترح من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن تأجيل "بريكست" سيدفع به إلى التخلي عن مساعيه للحصول على موافقة البرلمان على صفقته مع بروكسل، والسعي إلى انتخابات مبكرة بدلا من ذلك.

المصدر: رويترز