جونسون: سأدعو إلى انتخابات مبكرة إذا رفض البرلمان خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أنه سيسحب خطته لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويدعو إلى انتخابات عامة إذا لم يمررها البرلمان قبل موعد "بريكست".

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وأوضح جونسون في كلمة ألقاها أمام البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي لن يوافق على إعادة فتح ملف الصفقة بينه وبين المملكة المتحدة، إذا حاول المشرعون تغييرها عبر إضفاء تعديلات تشريعية كشرط للتصديق عليها.

وفي وقت سابق، اقترحت الحكومة البريطانية، في إطار عزمها على تحقيق خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، النظر في مشروع القانون الجديد حول "بريكست" وتبنيه خلال ثلاثة أيام، على أن يتم طرحه فيما بعد أمام مجلس اللوردات.

واعترض برلمانيون كثيرون، من بينهم نواب عن حزب العمال والقوميون الاسكتلنديون، ضد هذه الاستراتيجية، معتبرين مدة ثلاثة أيام غير كافية لدراسة مثل هذه الوثيقة الهامة.

وقال جونسون مخاطبا معارضي الخطة الحكومية: "لن أسمح أبدا بأن تستمر هذه القصة على مدار أشهر. إذا رفض البرلمان السماح بتحقيق بريكست وفرض إرادته مرجئا كل شيء حتى شهر يناير، لن تتجاوب الحكومة مع ذلك تحت أي ظرف. وسنكون مضطرين، مع الأسف الشديد، لسحب مشروع القانون من النظر فيه وسنضطر لإجراء انتخابات عامة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي الذي تلقى، السبت الماضي، طلبا من جونسون حول إرجاء "بريكست"، لم يتخذ بعد قراره، المرتبط، وإلى درجة كبيرة، بمصير مشروع القانون المقدم من جونسون.

المصدر: رويترز