 
مباشر

رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت مرة جديدة على اتفاق "بريكست"

أخبار العالم

رئيس مجلس العموم البريطاني يرفض التصويت مرة جديدة على اتفاق
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mkk3

أبلغ رئيس البرلمان البريطاني، جون بيركو، الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، بأنها لا تستطيع مرة أخرى محاولة طرح التصويت بشأن صفقة "بريكست".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يطلق الإجراءات الخاصة بـ
الاتحاد الأوروبي يطلق الإجراءات الخاصة بـ "بريكست"

وقال بيركو إنه لا يمكن التصويت من جديد، على الصفقة التي توصل إليها رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لأن الحكومة تطرح نفس السؤال على البرلمان مرتين.

وأضاف بيركو أنه بدلا من ذلك، يمكن أن يتم اتباع طريق الحصول على التشريع اللازم لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي عبر البرلمان أولا، بدلا من التصويت بـ"نعم أو لا" بشكل مباشر على الاتفاق.

وأكد بيركو للبرلمان قائلا: "باختصار، إن اقتراح اليوم هو في جوهره مثل اقتراح السبت وقد سبق أن قرر مجلس العموم الأمر، لذلك فإن قراري هو أن الاقتراح لن تتم مناقشته اليوم لأنه سيكون تكرارا لما حصل السبت".

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زعماء أبرز التيارات السياسية الحاكمة في لبنان