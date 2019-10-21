الاتحاد الأوروبي يطلق الإجراءات الخاصة بـ "بريكست"

أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات التصديق على الاتفاق المعدل مع لندن حول شروط انسحاب بريطانيا منه، حسبما أوردت المتحدثة باسم المكتب الإعلامي للمفوضية الأوروبية، مينا أندرييفا.

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وفي موجز صحفي، اليوم الاثنين، قالت المتحدثة إن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، أبلغ الممثلين الدائمين للدول الـ 27 الباقية في الاتحاد بشأن إطلاق الإجراءات المذكورة، وأنه بصدد إبلاغ المجموعة المعنية بـ "بريكست" داخل البرلمان الأوروبي بالأمر.

وأكدت المتحدثة أن المفوضية "أخذت بعين الاعتبار" نتائج التصويت الذى جرى في البرلمان البريطاني حول "بريكست" السبت الماضي، وأن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، يجري حاليا مشاورات مع زعماء الدول الأعضاء في الكتلة، مضيفة: "على بريطانيا أن توضح خطواتها اللاحقة".

وأردفت أندرييفا قائلة: "سنتابع ببالغ الاهتمام ما سيحدث في لندن هذا الأسبوع".

ويوم الخميس الماضي، توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، بعد أسابيع من مفاوضات صعبة، إلى اتفاق حول الصفقة المعدلة المتعلقة بـ "بريكست"، ثم قامت باقي دول الاتحاد بالمصادقة على هذه الصفقة. ولم يتبق سوى أن يصادق عليها البرلمان البريطاني كي يتحقق انسحاب المملكة المتحدة من صفوف الاتحاد.

وأكدت الوزارة البريطانية المكلفة بشؤون مغادرة الاتحاد الأوروبي أن الحكومة ستنشر، يوم الاثنين، مشروع قانون جديد بهذا الشأن وستطرحه أمام البرلمان، في اليوم نفسه.

والسبت الماضي، تبنى نواب مجلس العموم البريطاني تعديلا اقترحه النائب المستقل، أوليفر ليتفين، وألزموا رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بالتوجه إلى بروكسل بطلب منح تمديد إضافي مدته ثلاث أشهر، كي تكتمل الإجراءات القانونية المطلوبة للانسحاب، وتجنبا لخروج بريطانيا من الاتحاد بدون صفقة.

يذكر أن المشروع السابق للاتفاق بين بروكسل ولندن رفضه النواب البريطانيون ثلاث مرات، ما تسبب بإرجاء موعد مغادرة المملكة من الاتحاد، من 29 مارس إلى 31 أكتوبر. والآن تنتظر بريطانيا من الاتحاد تمديدا جديدا حتى أواخر يناير المقبل، ويعود القرار بشأن منحه إلى قمة الدول الأوروبية الـ 27.

المصدر: نوفوستي