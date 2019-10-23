مصرفي مدان في أمريكا يترأس بورصة اسطنبول

أعلن وزير المالية التركي براءات البيرق عن تعيين نائب المدير العام السابق لبنك "خلق" محمد هاكان أتيلا، الذي أدانته أمريكا بتهمة خرق العقوبات على إيران، رئيسا تنفيذيا لبورصة اسطنبول.

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وقال البيرق، وهو أيضا صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "بعد عودته إلى عائلته وبلده إثر الإدانة الخاطئة، وصلت فترة استراحة هاكان إلى نهايتها".

وأضاف: "سيبدأ العمل كمدير جديد لبورصة اسطنبول. أتمنى له وللبورصة حظا جيدا".

ويأتي تعيين أتيلا في هذا المنصب بعد قرابة أسبوع من قيام مدعين عامين فدراليين أمريكيين بتوجيه تهمة جنائية إلى بنك "خلق" الحكومي التركي بالمشاركة في مخطط بمليارات الدولارات للالتفاف على العقوبات الاقتصادية ضد إيران.

وردا على التحقيق الأمريكي، اتهم بنك "خلق" السلطات في واشنطن باستهداف تركيا بسبب العملية العسكرية التركية "نبع السلام" في شمال سوريا ضد مقاتلين أكراد التي بدأت في 9 أكتوبر.

وأدين أتيلا من قبل محكمة في نيويورك في يناير 2018، بالتخطيط لمساعدة طهران على الالتفاف على العقوبات الأمريكية، فيما يتعلق بعائدات النفط الإيراني.

وأطلق سراحه من السجن في يوليو 2019.

المصدر: أ ف ب