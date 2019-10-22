مساعدات أمريكية لـ "الخوذ البيضاء" في سوريا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر مساعدات بـ 4.5 مليون دولار لمنظمة "الخوذ البيضاء"، الدفاع المدني في مناطق الفصائل المعارضة في سوريا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، ستيفاني غريشام، في بيان، إن المساعدات التي أقرها ترمب لـ"الخوذ البيضاء" تندرج في إطار "دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم والقيم الذي تؤديه المنظمة في سوريا".

وأوضح البيت الأبيض، أن هذه المساعدات تأتي "لتشجيع العمل المهم والمقدر" للمنظمة التي أنقذت أكثر من 115 ألف شخص في الحرب خلال السنوات الثماني الماضية.

وكانت الولايات المتحدة دعت حلفاءها وشركاءها إلى دعم منظمة الخوذ البيضاء التي تعمل أيضا تحت اسم "منظمة الدفاع المدني السورية".

وتأتي المساعدة المالية في خضم موجة انتقادات حادة تعرض لها ترامب، في الولايات المتحدة وخارجها، على خلفية قراره سحب الجنود الأمريكيين من مناطق الأكراد في شمال شرق سوريا، قرب الحدود مع تركيا.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الأمريكية اعترفت علنا بدعم الولايات المتحدة لمنظمة "الخوذ البيضاء" التي تنشط تحت شعارات إنسانية بالمناطق التي تسيطر عليها "جبهة النصرة"، فرع تنظيم "القاعدة" في سوريا.

وكتبت الخارجية الأمريكية في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر"، في 29 أبريل 2019: "التقى مسؤولون كبار من وزارة الخارجية مع قيادة الدفاع المدني السوري الأسبوع الماضي لمناقشة الغارات الجوية المستمرة، والاحتياجات الإنسانية، وقضايا منع الأسلحة الكيميائية في سوريا. نحن فخورون بدعم أصحاب الخوذ البيضاء وعملهم البطولي المنقذ للحياة".

RT @statedeptspox: التقى مسؤولون كبار من وزارة الخارجية مع قيادة الدفاع المدني السوري الأسبوع الماضي لمناقشة الغارات الجوية المستمرة، والاحتياجات الإنسانية، وقضايا منع الأسلحة الكيميائية في #سوريا. نحن فخورون بدعم أصحاب الخوذ البيضاء وعملهم البطولي المنقذ للحياة pic.twitter.com/62AdVJOpiZ — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) 29 апреля 2019 г.

جدير بالذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد وصف "الخوذ البيضاء" بأنهم غطاء للإرهابيين من "جبهة النصرة"، مشيرا إلى أن من ترك البلاد من عناصر ما يسمى بـ "الدفاع المدني" هم على الأرجح "قياديون في التنظيم".

وأشار الأسد خلال لقاء إعلامي، إلى أن الكثير من "الخوذ البيضاء" مسلحون.

المصدر: وكالات