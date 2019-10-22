منحت محكمة في نيويورك رسميا الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية، تمت مصادرتها لانتهاكها العقوبات الدولية، بحسبما ذكرته وزارة العدل الأمريكية اليوم الثلاثاء.

واحتجزت سفينة الشحن الكورية الشمالية "وايز أونست" بتهمة انتهاك العقوبات الدولية، لنقلها كميات من الفحم بقيمة 3 ملايين دولار بينما كانت في المياه الإقليمية لإندونيسيا العام الماضي قبل أن يتم تسليمها للسلطات الأمريكية.

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وقررت محكمة في جنوب نيويورك تسليم السفينة إلى واشنطن وطالبت وزارة الخزانة "بالتخلص منها" بحسب القرار الذي نشرته وزارة العدل.

وبدأت إجراءات بيع السفينة، حسب أفراد قوات خفر السواحل الأمريكيين الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علني.

وقامت قاطرة سفن بسحبها من باغو باغو في ساموا الأمريكية حيث كانت محتجزة، دون أن تكشف عن هوية المشتري أو الثمن.

وكانت عائلتا أوتو وارمبير، وهو طالب أمريكي توفي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في بيونغ يانغ وهو في غيبوبة، وكيم دونغ شيك، القس الذي يعتقد أنه تعرض للاعتقال والتعذيب والإعدام عام 2000، قدمتا التماسات قانونية ضد السفينة، لكن ليس واضحا ما إذا كان مقدموا الالتماسات سيحصلون على أي أموال من عملية البيع، مع إعلان المحكمة الصادر الاثنين أن هذه العائلات "حلت" مشكلة الالتماسات مع الولايات المتحدة.

من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي، جون ديميرز، أن "قرار المصادرة ينهي مسيرة وايز أونست كأهم سفن كوريا الشمالية انتهاكا للعقوبات".

جدير بالذكر أن بيونغ يانغ احتجت على مصادرة السفينة وحذرت من "عواقب وخيمة" في حال عدم استردادها، علما أن كوريا الشمالية تخضع لسلسلة عقوبات صادرة من مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والباليستية.

المصدر: أ ف ب