تركيا.. إقالة 4 رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد

أقالت تركيا 4 رؤساء بلديات من "حزب الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد، وعينت مكانهم مسؤولين حكوميين، حسبما أفاد مكتبا اثنين من حكام الأقاليم.

وتتهم أنقرة "حزب الشعوب الديمقراطي" بأن له صلات بـ"حزب العمال الكردستاني"، وأقالت حتى الآن 12 رئيس بلدية من ذلك الحزب منذ الانتخابات البلدية التي أجريت في مارس بسبب صلاتهم المزعومة بالإرهاب.

وينفي "حزب الشعوب الديمقراطي" أي صلات له بـ "حزب العمال الكردستاني"، لكنه لا يعتبره منظمة إرهابية، علما أن "الشعوب الديمقراطي" هو الحزب الوحيد في البرلمان التركي الذي يعارض عملية "نبع السلام" في شمال شرق سوريا.

هذا، وذكر مكتبا اثنين من حكام الأقاليم أنه تم إقالة رؤساء بلديات كايابينار، وبسميل، وكوكاكوي، في إقليم ديار بكر، ورئيس بلدية‭‭‭ ‬‬‬إرجيش في إقليم فان الشرقي، وتعيين مسؤولين إداريين‭‭‭ ‬‬‬بدلا منهم.

وقالت مكاتب الحكام إن 3 من رؤساء البلديات الأربعة محتجزون حاليا بتهم تتعلق بالإرهاب، في حين أعلن مكتب مدعي عام ديار بكر أنه تم الإفراج عن رئيس بلدية بسميل السابق.

وأفاد "حزب الشعوب الديمقراطي" بأن 6 من مرشحيه الفائزين بأغلبية الأصوات في انتخابات رؤساء البلدية التي أجريت في مارس لم يحصلوا على شهاداتهم الانتخابية، بسبب إقالتهم في السابق من مناصب عامة بموجب مرسوم.

وأقالت تركيا في أغسطس رؤساء بلديات ديار بكر وماردين وفان، وهي ثلاث مدن كبرى فاز فيها "حزب الشعوب الديمقراطي" في الانتخابات.

وقبيل الانتخابات البلدية في مارس، أقالت الحكومة نحو 100 من رؤساء البلديات في مدن يسيطر عليها "حزب الشعوب الديمقراطي" وعينت مسؤولين حكوميين بدلا منهم.

المصدر: رويترز