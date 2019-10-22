أردوغان ممتعض من "أصوات إيرانية مزعجة" ويوجه طلبا لروحاني

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الإيراني، حسن روحاني إلى "إسكات الأصوات المزعجة" التي تصدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين حيال عملية "نبع السلام" التركية بشمالي سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة أنقرة، قبيل مغادرته إلى مدينة سوتشي الروسية للقاء نظيره فلاديمير بوتين: "ثمة أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، وكان ينبغي على السيد روحاني إسكاتها، فهي تزعجني أنا وزملائي".

وجاء تصريح أردوغان ردا على عدد من المسؤولين الإيرانيين، الذين أعربوا عن رفضهم لعملية "نبع السلام" التركية، وانتقدوا العملية العسكرية، قائلين إنها تلحق أضرارا بالمدنيين المقيمين في مناطق شرق الفرات.

وعن زيارته إلى روسيا، قال أردوغان إنه سيبحث مع بوتين التطورات في سوريا، مبينا أن أنقرة وموسكو متفقتان عند نقطة محاربة كل أشكال الإرهاب.

وأوضح أردوغان أنه "تم حتى الآن، تطهير مساحة ألفين و200 كيلومتر مربع من الإرهابيين في مناطق عملية نبع السلام بسوريا".

وأضاف أن قوات بلاده ستستأنف عملية نبع السلام بحزم أكبر إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها التي قطعتها لتركيا.

المصدر: الأناضول