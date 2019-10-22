قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه إذا لم تف الولايات المتحدة بوعودها لتركيا فسنواصل عملياتنا في شمال شرقي سوريا بشكل أقوى.

إقرأ المزيد

وأكد أردوغان، الذي من المنتظر أن يزور روسيا، اليوم الثلاثاء، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيناقش مع الرئيس بوتين كيفية قيام اللجنة الدستورية السورية بإحراز تقدم ملموس.

وشدد أردوغان في هذا السياق، على أن روسيا وتركيا متفقتان على محاربة كل أشكال الإرهاب.

وقال أردوغان إنه سيبحث في روسيا الخطوات الواجب اتخاذها لانهاء وجود المسلحين الأكراد في المناطق التي يوجد فيها الجيش السوري.

وأضاف أنه "لا مكان لوحدات حماية الشعب الكردية في مستقبل سوريا، ونأمل في إنقاذ منطقتنا من آفة الإرهاب الانفصالية بالتعاون مع روسيا".

وبشأن عودة السوريين إلى "المنطقة الآمنة" قال الرئيس التركي: " ننتظر من كل البلدان صاحبة الضمير عم هذا المشروع من أجل إنهاء حنين ملايين السوريين إلى وطنهم".

ولفت أردوغان إلى أنه لم يتلق من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اقتراحا بتمديد تعليق عملية "نبع السلام" العسكرية التركية بشمال سوريا، وقال: "ماكرون غالبا ما يبحث هذه الأمور مع الإرهابيين"، في إشارة إلى المسلحين الأكراد.

وأضاف الرئيس التركي أنه "حتى الآن انسحب نحو 800 إرهابي من المنطقة، وهناك قرابة 1300 آخرين يواصلون الانسحاب بسرعة، ونحن نراقب الوضع عن كثب".

وقال أردوغان إن "هناك أصواتا مزعجة من الجهة الإيرانية، تسبب لي ولزملائي الإزعاج"، داعيا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى إسكاتها.

المصدر: RT