طهران: ناقلة النفط "Sabiti" المستهدفة بصاروخين قرب السعودية تدخل مياه إيران الإقليمية

أعلنت طهران أن ناقلة النفط الإيرانية "Sabiti"، التي تعرضت لهجوم صاروخي قبالة السواحل السعودية، وصلت اليوم الاثنين مياه إيران الإقليمية.

وقالت الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط، في بيان أصدرته الاثنين: "ناقلة النفط الإيرانية Sabiti، التي تعرضت لهجوم قرب ميناء جدة السعودي، دخلت المياه الإقليمية لإيران".

وأضاف البيان: "تصل الناقلة خلال يومين إلى ساحل جزيرة خارك الإيرانية لتخلي حمولتها، وتتجه بعد ذلك إلى ميناء بندر عباس لإصلاحها ومعرفة ملابسات الهجوم عليها".

وأشارت الشركة الى أنه "سيجري فحص وإعادة إصلاح ناقلة النفط على أيدي متخصصين إيرانيين داخل البلاد".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن بلاده قدمت للأمم المتحدة معلومات حول الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر، وشدد على أن استهداف السفينة "عمل عدواني نفذته حكومة"، محذرا: "سنتعامل مع المنفذين".

وتعرضت ناقلة النفطية الإيرانية "Sabiti"، في 11 أكتوبر الجاري، لضربتين صاروخيتين بالقرب من ميناء جدة السعودي، وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حينه أن الهجوم أدى إلى إصابة السفينة وتسرب النفط منها.

وتجري السلطات الإيرانية حاليا تحقيقا في ملابسات الهجوم ولا تستعجل في ذكر اسم الجهة المسؤولة عنه، لكنها تشير في الوقت ذاته إلى أن هذا الاعتداء قد تقف وراءه دولة أو مجموعة من الدول.

المصدر: وكالات