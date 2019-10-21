طهران: الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية عمل عدواني نفذته حكومة وسنتعامل مع منفذيه
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- المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي: قدمنا شكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر
- موسوي: الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية عمل عدواني نفذته حكومة وسنتعامل مع منفذيه
- موسوي: تم إرسال مبادرة السلام في مضيق هرمز إلى زعماء الدول المعنية ونأمل انضمامهم إليها
يتبع...
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