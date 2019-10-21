وزير الدفاع التركي: "نبع السلام" هو لحماية حدودنا

قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن الهدف الوحيد من عملية "نبع السلام" هو حماية حدود البلاد والقضاء على "الممر الإرهابي".

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وأضاف أكار: "تنظيما "بي كا كا، ي ب ك" يتلقيان الكثير من الدعم المادي من بعض حلفائنا، وإن كل سلاح يقدم إليهما يتم توجيهه ضدنا".

مشددا على أنه "لا يمكن لتنظيمي "بي كا كا، ي ب ك" تمثيل إخواننا الأكراد والسوريين بأي شكل من الأشكال".

إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنه تم "تحييد" 765 إرهابيا، وتحرير 111 منطقة سكنية والسيطرة على 1500 كلم مربع، في إطار عملية "نبع السلام" شمال سوريا.

يذكر أن الجيش التركي شن في الـ9 من الشهر الجاري هجوما في شمال شرقي سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من أمريكا، والتي تعتبرها أنقرة "تنظيما إرهابيا"، وذلك ضمن جهود تركيا الرامية إلى إقامة "منطقة آمنة" في شمال شرقي سوريا بمحاذات الحدود التركية وبعمق 32 كم.

المصدر: الأناضول