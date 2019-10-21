نفت الحكومة اليابانية صحة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن وجود اقتراح ياباني فرنسي مشترك لإقراض إيران مبلغ 18.42 مليار دولار بضمانات نفطية.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، في تصريح اليوم الاثنين، إن هذه الأنباء لا صلة لها بالواقع.

ويأتي هذا النفي تعليقا على أنباء نشرتها صحيفة "ماينيتي" اليابانية قالت فيها إن طوكيو وباريس قدمتا مقترحا مشتركا لإيران حول خطة لتمكينها من الحصول على قرض قدره 18.2 مليار دولار بضمانات نفطية، شرط أن تعود طهران إلى الالتزام ببنود الاتفاق النووي.

وقالت الصحيفة إن هذه الأموال من المقرر أن تستخدم فقط لشراء المواد الغذائية والطبية.

المصدر: نوفوستي